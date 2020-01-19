19.01.2020 (11:31)

Десантники гвардейского соединения управления Воздушно-десантных войск отметили Крещение Господне массовым купанием

Сегодня на территории гвардейского соединения управления Воздушно-десантных войск, дислоцированном в Подмосковье, около 1 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск приняли участие в традиционных крещенских купаниях.

Торжественное богослужение состоялось в бригадном Храме Георгия Победоносца, расположенном на территории соединения.

С вечера 18 января и в течение следующего дня военнослужащие православного вероисповедания, по желанию, приняли участие в Крестном ходе, прошли обряд омовения в воде и Крещенский чин освящения, который совершил помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Шкуренко.

Кроме Подмосковья, крещенские купели были оборудованы в каждом соединении Воздушно-десантных войск по всей стране.

Кроме того, в традиционном освящении воды приняли участие гражданский персонал соединений и воинских частей, а также члены семей военнослужащих.

Во избежание заболеваний, в местах проведения крещенских купаний были оборудованы пункты обогрева, а также организовано дежурство специалистов медицинской службы соединений и воинских частей.



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