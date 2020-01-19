19.01.2020 (11:18)

Инженерные подразделения гвардейской танковой армии в 2019 году навели свыше 100 тыс. метров мостовой переправы через водные преграды

Инженерные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа в течение прошлого года навели свыше 100 тыс. метров понтонной переправы через водные преграды как в рамках проведения учений различных уровней, так и для помощи жителям различных регионов.

Военные инженеры в 2019 году выполнили свыше 50 задачи с применением переправочно-десантной техники, в том числе плавающих транспортёров ПТС-2. Кроме того в зимнем периоде обучения на случай возникновения паводковых ситуаций, военнослужащие отрабатывали нормативы по эвакуации населения с использованием буксирно-моторных катеров.

Личный состав осуществлял сброс звеньев понтона в воду и собирал их в перевозные паромы грузоподъемностью 60 и 170 тонн, шириной по 7 метров, при этом длина их составляет от 20 до 60 метров соответственно.

При помощи созданных паромов и буксирно-моторных катеров БМК-460 специалисты обеспечивали переправу колесной и гусеничной техники, а также гражданского населения на противоположный берег в различных регионах Российской Федерации. Кроме того, к проведению работ по освобождению рек ото льда в прошлом году было подготовлено более 10 подрывных команд.

Всего к участию в занятиях было за год привлечено около 3000 военнослужащих и задействовано более 500 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе буксирно-моторные катера БМК-460, плавающие транспортёры ПТС-2 и речные звенья с автомобилями.



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