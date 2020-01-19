19.01.2020 (11:08)

Офицеры и курсанты Дальневосточного ВОКУ на Крещение Господне окунулись в освященные воды реки Амур

В Благовещенске офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища отпраздновали Крещение Господне омовением в водах реки Амур.

Накануне праздника курсанты вырубили прорубь во льду пограничной реки, оборудовали ее сходным трапом и помостами. В месте крещенских купаний были развёрнуты палатки для переодевания, пункты обогрева с выдачей горячего чая. Организовано дежурство военных медицинских работников.

Крещенское купание началось в 13 часов по местному времени. Помощник начальника училища по работе с верующими военнослужащими отец Георгий совершил молебен с освящением иордани, после чего все желающие смогли окунуться в купель.

Всего в обряде приняли участие более 200 военнослужащих и членов их семей. Кроме православных курсантов, большой интерес к обряду проявили курсанты-иностранцы обучающиеся в училище и исповедующие христианскую религию.



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