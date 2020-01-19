19.01.2020 (11:02)

Более трёх тысяч человек приняло участие в спортивно-массовых мероприятиях в армейском корпусе Балтийского флота с начала нового года

В целях пропаганды здорового образа жизни в армейском корпусе Балтийского флота с начала нового года проведено около 50 спортивно-массовых мероприятий: спартакиад, чемпионатов по хоккею и спортивных праздников.

Мероприятия проходили как на базе воинских частей, так и в спортивных комплексах городов Советска, Гусева и Черняховска.

Всего к зимним занятиям спортом было привлечено более 3 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала. По итогам мероприятий более 100 военнослужащих выполнили нормативы для получения спортивных разрядов и значков ГТО.



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