19.01.2020 (10:44)

Военные инженеры ЦВО подготовили более 1300 полигонных гектаров к СКШУ «Центр-2019»

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) обследовали 1300 гектаров местности в процессе подготовки к СКШУ «Центр-2019. Об этом в канун празднования Дня инженерных войск журналистам сообщил начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц.

При проведении подготовки полигонного фонда, специалистами-саперами Центрального военного округа (ЦВО) были обследованы 1300 гектаров местности. В процессе фортификационного оборудования районов сосредоточения, рубежей и позиций войск средствами штатной инженерной механизации было извлечено свыше 150 тыс. кубических метров грунта, что сравнимо с загрузкой 15 тысяч десятитонных самосвалов. Впервые было одновременно применено 4000 тысячи габионов для оборудования пуле-и взрывоустойчивых укреплений позиций войск», - сказал Коруц.

Также начальник инженерных войск ЦВО добавил, что инженерные подразделения округа освоили сложный способ добычи и очистки воды в степных районах и развертывание системы энергообеспечения, способной запитать город с населением в 100 тыс. человек.

Габион – полая конструкция цилиндрической формы из сетчатого материала, применяемая для защиты и прикрытия личного состава, объектов жизнеобеспечения и ходов сообщения от пулевого и осколочного оружия.

Габионы разработаны специально с учётом удобства доставки и быстрого наполнения с помощью ковшовых погрузчиков и вручную. Большой объём, прочная конструкция и скорость возведения выгодно отличают их от простых мешков с песком.

21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный указом президента РФ от 18 сентября 1996 года. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.



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