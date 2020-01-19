19.01.2020 (10:59)

Опыт СКШУ «Центр-2019» внедряется в боевую подготовку инженерных подразделений

Целый ряд опробованных в ходе СКШУ наработок введен в программу обучения личного состава инженерных подразделений в 2020-м учебном году. Об этом сообщил начальник инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) полковник Дмитрий Коруц.

«Проект тактики действий и взаимодействия с подразделениями огневой поддержки усиленно нарабатывается. В том числе, используя опыт, вынесенный из вооружённых локальных конфликтов. Многое из этого ещё требует дальнейшего изучения и внедрения. И, могу уже сказать, что целый ряд опробованных в ходе СКШУ наработок мы ввели в программу обучения личного состава инженерных подразделений в 2020-м учебном году», - заявил полковник Д.Коруц.

Он добавил, что особое внимание уделяется должной экипировке и оснащению инженерных штурмовых подразделений.

«Это самые современные специальные костюмы защиты и необходимое штурмовое снаряжение: лёгкие, но достаточно прочные лестницы, бетонобойные инструменты, защитные щиты и так далее. Мобильность инженерно-штурмовых групп поддерживает высокопроходимая бронированная колёсная техника», - уточнил офицер.

В ходе СКШУ «Центр-2019» впервые были задействованы силы инженерно-штурмового подразделения. При поддержке мотострелкового взвода, расчёта ПВО, огневых средств вертолёта Ми-8 и взвода лёгких миномётов ВДВ на пикапах, штурм здания, занятого группой условных террористов осуществляла штурмовая рота военных инженеров. «Штурмовики» на подступах к строению разведали местность на наличие минно-взрывных заграждений, обнаружив их, проделали в препятствии безопасные проходы, выйдя к зданию проделали в 40-сантиметровых кирпичных стенах бреши. Деморализовав «террористов» свето-шумовыми гранатами, обезвредили оборонявшихся. Это был насколько эффектный, настолько и эффективный штурм опорного пункта.



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