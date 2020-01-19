19.01.2020 (10:15)

В Таджикистане российские военные встретились с митрополитом Русской Православной Церкви в Центральной Азии

В Таджикистане российские военнослужащие 201 военной базы встретились с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием.

Командир 201 военной базы полковник Сергей Горячев в торжественной обстановке встретил священнослужителя. Он ознакомил его с объектами российского соединения, рассказал о достопримечательностях базы и провел экскурсию по военному городку и музею.

На плацу российского соединения отец Викентий, рассказал о таких ценностях, как любовь к Родине, семье и своим близким. Также митрополит поздравил православных христиан с праздником Крещение Господне. В войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери состоялось праздничное вечернее богослужение, которое провел глава Среднеазиатского митрополичьего округа. В конце встречи, командование 201 военной базы вручило митрополиту памятные подарки, выразив слова благодарности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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