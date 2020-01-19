19.01.2020 (10:00)

На Черноморском флоте молодое пополнение проходит курс экстренной медицинской помощи раненым

На Черноморском флоте специалисты медицинской службы проводят занятия с молодым пополнением по оказанию экстренной медицинской помощи раненым.

Мероприятия проходят в рамках курса подготовки новобранцев по основным дисциплинам общевойсковой подготовки.

Основными задачами, которые отрабатывает личный состав, являются оказание неотложной помощи раненым и эвакуации их с поля боя.

Под руководством специалистов медицинской службы флота военнослужащие учатся останавливать кровотечение, перевязывать раны и транспортировать пострадавших в условиях, максимально приближенным к боевым, для чего применяются средства задымления и имитации.

Данные мероприятия являются обязательным элементом общевойсковой подготовки молодого пополнения.



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