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19.01.2020 (09:33)

Более 600 военнослужащих Кантемировской танковой дивизии приняли участие в Крестном ходе посвященному Крещению Господня

В Московской области в Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа более 600 военнослужащих приняло участие в Крестном ходе в честь празднования Крещения Господня.

В часовне Александра Невского на территории дивизии состоялась Божественная литургия, после которой военнослужащие совершили Крестный ход до специально оборудованной крещенской купели, где был установлен крест и находился священник, который осветил воду и поздравил всех с праздником.

Завершится великий православный церковный праздник крещения традиционными народными гуляниями на территории Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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