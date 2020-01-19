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19.01.2020 (05:30)

Около двухсот военнослужащих Тихоокеанского флота окунулись в Крещенскую купель

Крещенские купания во Владивостоке начались в полдень по местному времени. Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного провёл молебен посвящённый Крещению Господнему и совершил освящение крещенской воды в иордани. После чего все желающие смогли окунуться в купель.

В православном обряде приняли участие около двухсот военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Тихоокеанского флота.

Мероприятие проходило на территории водной станции ЦСКА. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников купаний прорубь была оборудована сходным трапом и помостами, места для переодевания, у проруби дежурили водолазы управления аварийных и поисково-спасательных работ ТОФ и бригада скорой помощи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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