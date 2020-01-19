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19.01.2020 (06:26)

В Подмосковье подразделения РХБЗ ЗВО отработали действия по защите объектов от химической атаки условного противника

В Подмосковье военнослужащие радиационно-химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, провели тренировки по ликвидации последствий химической атаки условного противника.

В ходе проведения мероприятия были отработаны задачи по контролю за обстановкой в случае применения химического оружия условным противником, организации поисково-спасательных работ и безопасной эвакуации условно пострадавших.

Помимо этого, военнослужащие с помощью современных войсковых приборов химической разведки выявили источники условного отравления, осуществили локализацию, максимальное подавление и снижение до минимального уровня поражающих факторов. Также был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции зданий и техники, организована выдача средств индивидуальной защиты.

Подразделение войск РХБ защиты выполнило практические задачи ведения наземной разведки, аэрозольного противодействия, пенной маскировки и специальной обработки. Всего к занятиям было привлечено около 60 военнослужащих и порядка 15 единиц вооружения военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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