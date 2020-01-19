19.01.2020 (05:25)
В Крещение Господне свыше 3 тыс. военнослужащих, а также гражданский персонал гвардейской танковой армии ЗВО совершили омовение в ледяной воде на территории 5 регионов России
Крещенские купания в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа начались в полночь с 18 на 19 января настоятели храмов провели молебны посвящённые Крещению Господнему и совершили освящение крещенской воды. После чего все желающие смогли окунуться в купели.
В православном обряде приняли участие свыше 3 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих танковой армии ЗВО.
Всего на территории 5 субъектов Российской Федерации, где дислоцируются соединения и воинские части танкового объединения для военнослужащих было оборудовано более 20 купелей. В водоемах были расчищены и вырублены полыньи со сходным трапом, установлены помосты и палатки для переодевания.
Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний будут дежурить машины неотложной помощи.