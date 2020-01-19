19.01.2020 (03:23)

На острове Валаам военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО встретили Крещение Господне

Военнослужащие дислоцированные на Валаамском архипелаге радиолокационная роты Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде в купели, расположенной на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Перед началом обряда в храме состоялся крещенский молебен, который провел игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.

Среди военнослужащих роты по призыву – четверо являются насельниками монастыря.

Начав свой армейский путь в Валаамском монастыре еще гражданскими, будущие солдаты учатся дисциплине и повиновению старшим в обители. В монастыре призывники-трудники несут послушания в трапезной, в монастырских садах, а тот, кто знает богослужебный круг, послушается в храме. И если призывник достойно нес монастырские послушания, Священноначалие монастыря дает ему направление на службу в роту Валаама.

Игумен монастыря, епископ Троицкий Панкратий отмечает, что не раз наблюдал, как военнослужащие после службы возвращаются на остров: «Те, кто проходил на Валааме срочную службу, приезжают к нам в монастырь. Этих ребят мы помним еще восемнадцатилетними, а теперь они приезжают тридцатилетними мужчинами, создавшими воистину православные семьи. Кто-то стал священником, кто-то остался в монастыре, став иеродиаконом и иеромонахом».

В этом году исполняется 25 лет, как в соответствии с соглашением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Министра обороны Российской Федерации, было разрешено прохождение военной службы насельникам Валаамского монастыря призывного возраста в роте радиотехнического полка Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на Валаамском архипелаге в акватории Ладожского озера.

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