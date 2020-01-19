19.01.2020 (02:00)

В Амурской области экипажи Ту-95мс отработали условное боевое применение по наземным целям

В Амурской области в соединении дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили плановые полеты при температурах ниже 25 градусов.

Полеты проводились в дневное и ночное время.

В ходе летной смены экипажи дальней авиации отработали условное применение авиационных средств поражения по целям, а также технику пилотирования при выполнении полета в плотных строевых порядках.

Всего в полетах было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

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