19.01.2020 (01:00)
В Военно-космической академии проведены занятия по подготовке расчетов к участию в военном параде
В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского проведены инструкторско-методические занятия с командирами парадных расчетов Санкт-Петербургского территориального гарнизона.
Формирование академии из 120 человек и рота почетного караула Западного военного округа продемонстрировали методики подготовки парадных расчётов в соответствии с ритуалом торжества.
На инструкторско-методических занятиях присутствовали около 100 руководителей воинских формирований, задействованных в параде.
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