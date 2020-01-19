19.01.2020 (01:00)

В Военно-космической академии проведены занятия по подготовке расчетов к участию в военном параде

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского проведены инструкторско-методические занятия с командирами парадных расчетов Санкт-Петербургского территориального гарнизона.

Формирование академии из 120 человек и рота почетного караула Западного военного округа продемонстрировали методики подготовки парадных расчётов в соответствии с ритуалом торжества.

На инструкторско-методических занятиях присутствовали около 100 руководителей воинских формирований, задействованных в параде.

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