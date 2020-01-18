18.01.2020 (22:41)
На Кубани спецназовцы ЮВО отпраздновали Крещенский Сочельник омовением в освященной воде
На Кубани военнослужащие спецназа Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали Крещенский Сочельник омовением в освященной воде.
На строевом плацу военного городка военными инженерами была установлена емкость на 1,5 тыс. л. Перед омовением помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Тихон организовал крестный ход от полевого храма и освятил купель.
Купель была оборудована сходным трапом, установлены помосты и палатки для переодевания. В палатке мобильного медицинского пункта поддерживалось тепло, были установлены термосы с узваром и приготовлена кутья.
В мероприятии приняли участие не только военнослужащие, но и члены их семей, а также гражданский персонал соединения. Всего около 1 тыс. человек.
По завершении обряда омовения один из военнослужащих молодого пополнения решил принять таинство крещения, которое состоялось в полевом храме.