Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2020 (22:38)

Военнослужащие российской военной базы ЮВО и члены их семей приняли участие в совместном крещенском купании в Армении

Военнослужащие и члены их семей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на территории военного городка «Большая Крепость» приняли участие в крещенском купании в святых источниках.

19 января в полевом духовно-просветительском комплексе Святого мученика Меркурия Смоленского на высокогорном полигоне Алагяз будет проведено праздничное богослужение, обряд таинства крещения и причащение более 200 военнослужащих, вышедших на полевые занятия по боевой подготовке.

Для паломников, прибывших из России, в период крещенской недели военным священником будет проведена экскурсия по храмам Подворья Патриарха Московского и всея Руси в Армении и организована поездка в святой Эчмиадзин – центр христианской жизни Армении, где хранятся мощи святого мученика Георгия Победоносца, Иоанна Крестителя и апостола Петра.

Около 2 тыс. православных из числа военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала, представителей дипломатического корпуса, администрации и силовых структур двух стран приняли участие в крестном ходе и омовении в святых водах.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников вручил Боевое знамя сформированному мотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях
Более 100 военнослужащих спецназа ЮВО на Кубани приняли присягу
Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе проведут праздничные мероприятия по случаю Крещения Господня

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false