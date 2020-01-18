18.01.2020 (22:38)

Военнослужащие российской военной базы ЮВО и члены их семей приняли участие в совместном крещенском купании в Армении

Военнослужащие и члены их семей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на территории военного городка «Большая Крепость» приняли участие в крещенском купании в святых источниках.

19 января в полевом духовно-просветительском комплексе Святого мученика Меркурия Смоленского на высокогорном полигоне Алагяз будет проведено праздничное богослужение, обряд таинства крещения и причащение более 200 военнослужащих, вышедших на полевые занятия по боевой подготовке.

Для паломников, прибывших из России, в период крещенской недели военным священником будет проведена экскурсия по храмам Подворья Патриарха Московского и всея Руси в Армении и организована поездка в святой Эчмиадзин – центр христианской жизни Армении, где хранятся мощи святого мученика Георгия Победоносца, Иоанна Крестителя и апостола Петра.

Около 2 тыс. православных из числа военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала, представителей дипломатического корпуса, администрации и силовых структур двух стран приняли участие в крестном ходе и омовении в святых водах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице