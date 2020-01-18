18.01.2020 (23:50)

Учащиеся подшефной школы Санкт-Петербурга стали участниками интерактивного курса по борьбе за живучесть

Учащиеся подшефной школы Санкт-Петербурга стали участниками интерактивного курса по борьбе за живучесть в Военном институте дополнительного профессионального образования

В рамках работы Главного командования ВМФ в сфере патриотического воспитания молодежи и шефского сотрудничества, военнослужащие Военного института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ провели интерактивное занятие на учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Гефест» для мальчишек и девчонок средней общеобразовательной школы №491.г. Санкт-Петербурга.

Участие в совместных мероприятиях проходит регулярно. Формат интерактивного курса выбран впервые. В рамках занятия школьникам продемонстрировали средства борьбы за живучесть с водой и пожаром, провели обзорную экскурсию по учебным площадкам комплекса. Особый интерес у ребят вызвала экипировка пожарного расчета. После теоретических рассказов каждый попробовал надеть костюм для борьбы с пожаром, почувствовал тяжесть передвижений в таком обмундировании.

Еще одним элементом курса стало исполнение функций оператора пульта управления секцией борьбы с поступлением воды. Ребята попробовали подать воду в отсек из различных пробоин, произвести имитацию обесточивания на воображаемом корабле. Каждое действие школьников сопровождалось комментариями

В завершении курса офицеры учебного заведения провели профориентационные беседы с ребятами о преимуществах обучения в военно-морских образовательных заведениях. В рамках деятельности по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Военном институте ДПО запланированы интерактивные курсы для учащихся других подшефных школ.

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