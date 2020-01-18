18.01.2020 (13:25)

Военнослужащие РВСН совершили Крестный ход до Крещенской купели и омовение в ледяной воде

В подмосковной Власихе, в штабе Ракетных войск стратегического назначения, военнослужащие РВСН совершили Крестный ход до Крещенской купели и омовение в ледяной воде.

Во всех гарнизонах РВСН были подготовлены места для крещенских купаний. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Там установлены раздевалки, освещение, предусмотрены специальные места для того, чтобы согреться и выпить чай.

В этом году омовение совершили более 1000 военнослужащих и жителей Власихи.

Настоятель Патриаршего Подворья РВСН освятил воду и поздравил всех присутствующих с праздником. После этого военнослужащие и жители гарнизона совершили погружение в иордань.

Переодеться и обогреться можно было в армейских палатках. Здесь же была развёрнута и полевая кухня. Все желающие могли отведать солдатской каши и попробовать настоящий армейский чай.

До позднего вечера 19 января в Крещенском городке будут дежурить представители правоохранительных органов, скорой помощи и спасатели.

Омовение в Крещенской купели смогли совершить военнослужащие во всех гарнизонах РВСН.

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