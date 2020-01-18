18.01.2020 (14:28)
Новобранцы Новосибирского соединения РВСН приняли присягу
На верность России торжественно присягнули более 100 новобранцев Гвардейской ракетной Глуховской Краснознаменной орденов Суворова Кутузова и Богдана Хмельницкого.
Командование Ракетных войск стратегического назначения предоставило возможность родителям и родственникам новобранцев ознакомиться с условиями военной службы в подразделениях и частях РВСН.
После присяги, родители солдат познакомились с командованием соединения и в неформальной обстановке в форме «круглого стола» обсудили все интересующие вопросы. Перед родственниками военнослужащих выступили командир ракетного соединения и его заместители.
Родители своими глазами увидели, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства.
С напутственными словами перед молодым пополнением выступили ветераны.
В свою очередь родители выступили перед военнослужащими и вручили «материнские наказы» своим сыновьям.