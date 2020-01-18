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18.01.2020 (14:28)

Новобранцы Новосибирского соединения РВСН приняли присягу

На верность России торжественно присягнули более 100 новобранцев Гвардейской ракетной Глуховской Краснознаменной орденов Суворова Кутузова и Богдана Хмельницкого.

Командование Ракетных войск стратегического назначения предоставило возможность родителям и родственникам новобранцев ознакомиться с условиями военной службы в подразделениях и частях РВСН.

После присяги, родители солдат познакомились с командованием соединения и в неформальной обстановке в форме «круглого стола» обсудили все интересующие  вопросы. Перед родственниками военнослужащих выступили командир ракетного соединения и его заместители.

Родители своими глазами увидели, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства.

С напутственными словами перед молодым пополнением выступили ветераны.

В свою очередь родители выступили перед военнослужащими и вручили «материнские наказы» своим сыновьям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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