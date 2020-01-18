18.01.2020 (21:25)
Сборная Северного флота победила хоккейную команду из города Полярные Зори
Сборная Северного флота в напряженной борьбе одержала победу над хоккейной командой «КолАтом» из города Полярные Зори Мурманской области, в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой.
Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города Полярные Зори.
Уже на третьей минуте матча, хозяева встречи первыми открыли счет. Североморцы не заставили себя долго ждать и поразив ворота соперника, закончили первый период ничьей.
На первой минуте второго периода североморцы, взяли инициативу в свои руки и забили атомщикам. В середине второго периода хозяева встречи ослабили свою оборону и пропустили еще одну шайбу. Однако атомщики не собирались уступать, забив в ворота североморцев три шайбы и закончив период со счетом 3:4.
Третий период оказался жарким, уступая одну шайбу, североморцы за две минуты до конца периода поменяли вратаря на шестого полевого игрока и за минуту до окончания встречи сравняли счет.
Исход матча решил овертайм, на пятой минуте которого, нападающий сборной Северного флота Александр Величинский забил решающую шайбу в матче.
В интересной и динамичной борьбе победу одержали североморцы со счётом 5:4.
Данная победа обеспечила сборной Северного флота досрочный выход в плей-офф чемпионата Мурманской области.