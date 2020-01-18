18.01.2020 (19:22)

На Балтийском флоте продолжается курс на оптимизацию потребления энергоресурсов

В частях и учреждениях Балтийского флота в прошлом и начавшемся 2020 году филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России продолжен курс на рачительное использование энергоресурсов.

В ходе эксплуатации в летнем и зимнем периодах проведена большая работа по оптимизации затрат на эксплуатационное содержание коммунальных объектов. В рамках мероприятий по экономии проведено восстановление тепловой изоляции тепловых сетей, химическая промывка котельного и теплообменного оборудования, установка дополнительно менее мощной техники для обеспечения горячего водоснабжения в теплый период и замена сетей водоснабжения с признаками утечек.

Сегодня одним из актуальных вопросов в теплоснабжении частей флота остается тенденция перевода маломощных угольных источников теплоснабжения на электрические котлы. Всего их установлено 26, что сразу позволило сэкономить 157 тонн твердого топлива, а расходы на содержание обслуживающего персонала стали сокращаться каждый месяц более чем на 1.300000 рублей.

Немало сделано на флоте по энергосбережению и модернизации коммунальных объектов за счет установки и ввода в эксплуатацию приборов учета ресурсов. В частности, на Балтийском флоте, 100% частей и учреждений уже оборудованы приборами учёта энергоресурсов.

Специалисты ЦЖКУ продолжают замену энергозатратных осветительных приборов на энергосберегающие - светодиодные.

В региональной организации ЦЖКУ проведен сравнительный анализ организации содержания эксплуатируемых фондов, который показал существенное снижение затрат на оплату услуг именно на тех объектах, где своевременно установлены и качественно эксплуатируются приборы учета энергоресурсов.

По сравнению с предыдущим отопительным сезоном зафиксировано снижение затрат по потреблению: тепловой энергии, газа и воды в общей сложности на 59 процентов, что составляет более 40 миллионов рублей.

При этом мероприятия по экономии энергоресурсов не снижают уровень комфорта и условий проживания военнослужащих Балтийского флота.

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