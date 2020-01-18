18.01.2020 (15:50)

На Балтийском флоте прошел День памяти морских пехотинцев

Сегодня в главной базе Балтийского флота состоялись памятные мероприятия и «Марш памяти» личного состава соединения морской пехоты, посвященные «черным беретам» отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга на Северном Кавказе 25 лет назад.

Мероприятия Дня памяти, установленного в соответствии с постановлением Военного Совета Балтийского флота, начались с возложения цветов к могилам Героя России гвардии майора Евгения Колесникова и кавалера ордена Мужества гвардии майора Олега Силькунова.

На плацу бригады состоялся митинг, в котором приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, личный состав и ветераны соединения, родные и близкие погибших военнослужащих.

В завершении митинга настоятель Кафедрального Морского Собора Балтийского флота архимандрит Софроний и священник бригады морской пехоты иерей Константин Киосев отслужили панихиду по погибшим воинам.

Затем морские пехотинцы с портретами погибших в руках провели «Марш памяти» по центральным улицам г. Балтийска до гарнизонного Дома офицеров флота, где состоялся тематический вечер «Вспомним всех поимённо…».

Во время шествия по Балтийску морские пехотинцы, ученики кадетских классов, юнармейцы и ветераны совершили возложения цветов к памятникам морским пехотинцам погибшим в разные годы.

В течение дня открыт для посещения музей Боевой славы воинской части, где развернута отдельная экспозиция, посвященная подвигам морских пехотинцев Балтики.

При выполнении боевых задач по наведению конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона из двух сменных составов десантно-штурмового батальона морской пехоты флота более 1 тыс. морских пехотинцев за проявленные в боях мужество и отвагу были награждены орденами и медалями. Пятерым гвардейцам присвоено звание Героев России, одному из них - гвардии майору Евгению Колесникову - посмертно.

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