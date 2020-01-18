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18.01.2020 (15:39)

В мобильном соединение РХБ защиты завершилась доподготовка водителей

В мобильном соединение РХБ защиты, дислоцированном в Саратовской области, завершилась доподготовка водителей.

В ходе сборов военнослужащие осеннего призыва изучали устройство и особенности эксплуатации закреплённой техники, правила дорожного движения, практически отрабатывали на автодроме соединения навыки управления вверенной техникой в ходе движения по дорогам общего пользования и бездорожью, при преодолении водных преград, рвов и траншей, а также порядок погрузки техники на железнодорожный транспорт.  Занятия проводились с учетом специфики выполняемых задач, в условиях максимально приближенным к боевым, вне зависимости от погодных условий, днём и ночью.

На завершающем этапе каждый военнослужащий совершил 150 километровый марш на закрепленной технике. В ходе марша водители и механики водители в составе штатных расчетов выполняли нормативы по боевой подготовке, преодолели участки зараженной местности, отразили нападение противника. По итогам марша военнослужащие были оценены по своей специальности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты
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