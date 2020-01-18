18.01.2020 (15:24)

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников вручил Боевое знамя сформированному мотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии

18 января в Ростове-на-Дону командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников вручил Боевое знамя сформированному мотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии, приступившему к плановой боевой учебе с начала нового учебного года 1 декабря 2019 года. Данный полк завершил формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

В ходе торжественных мероприятий генерал-полковник Александр Дворников вручил командиру мотострелкового полка символический ключ от нового современного военного городка.

Всего для воинских частей 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, расположенных в четырех военных городках, в числе которых также Миллеровский, Кадамовский и Кузьминский, в эксплуатацию сдано около 200 зданий и сооружений.

В церемонии открытия военного городка также приняли участие представители администрации Ростовской области, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие и члены их семей.

«C 1 декабря 2019 года в составе 150-й мотострелковой дивизии сформирован и приступил к боевой учебе мотострелковый полк. Данная воинская часть является правопреемником 121-го пластунского стрелкового Краснознаменного полка, входившего в состав 1-го Украинского фронта, который участвовал в освобождении городов Польши, Германии и Чехословакии. Военный городок построен с нуля, в кротчайшие сроки, менее чем за год. На сегодняшний день завершено строительство солдатских общежитий, столовой и других объектов инфраструктуры», — сказал генерал-полковник Александр Дворников.

Для обучения военнослужащих на территории военного городка создана вся необходимая инфраструктура и учебно-материальная база. Новейшие технические средства обучения и тренажёры позволят военнослужащим отрабатывать навыки стрельбы и вождения в едином виртуальном пространстве, совершенствовать практические навыки без расхода боеприпасов и моторесурсов.

В рамках тожественных мероприятий воссозданному полку 150-й Индицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников открыл бюст маршалу Советского Союза, дважды герою Советского Союза Коневу Ивану Степановичу, командующему 1-м Украинским фронтом.

Также командующий войсками ЮВО отметил, что весь командный состав полка обеспечен служебным жильем. Более трёхсот семей военнослужащих получили ключи от новых квартир.

Кроме того, на территории мотострелкового полка построен филиал парка «Патриот», где уже представлено вооружение и боевая техника различных родов войск. Обустройство парка будет продолжено. Также здесь будет создан исторический сектор, появятся новые площадки и экспонаты для занятий со школьниками города.

Для всех приглашенных была развернута выставка современного и исторического вооружения и военной техники, а также стрелкового оружия, военной формы одежды и экипировки военнослужащих.

Для желающих заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации на территории полка начал работу пункт отбора на военную службу по контракту.

Завершилось мероприятие праздничным концертом творческих коллективов города, ансамбля песни и пляски военного округа и ансамбля «Успех» Дома офицеров ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице