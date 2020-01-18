18.01.2020 (13:15)

Более 1 тыс. писем получили солдаты гвардейской танковой армии от воспитанников Юнармии

В рамках проведения всероссийской акции «Письмо солдату» более 1 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа получили письма от юнармейцев на территории 5 регионов Российской Федерации.

Школьники написали солдатам слова поддержки и дополнили многие письма своими рисунками. Часть молодых патриотов сделала тематические открытки и творческие работы.

Акция «Письмо солдата» направлена на повышение морального духа солдат, проходящих срочную службу вдали от дома. Во многих письмах юнармейцы указали свои адреса, чтобы военнослужащие могли ответить школьникам, рассказать о себе и воинской службе.

Во всероссийской акции приняло участие более 3 тыс. юнармейцев, находящихся под шефством гвардейской танковой армии ЗВО.

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