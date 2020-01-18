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18.01.2020 (12:01)

Спецназ ЗВО приступил к выполнению прыжковой подготовки в Тамбовской области

Парашютисты соединения специального назначения Западного военного округа, дислоцированные в Тамбовской области, приступили к выполнению практических прыжков на парашютно-десантных системах (ПДС) Д-6, Д-10, Д-10П, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет-2» в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке в 2020 году.

Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из самолетов Ан-26 и Ан-12, вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на высотах около 800 метров как в дневное, так и ночное время.

Парашютисты выполняют элементы воздушно-десантной подготовки в составе подразделений групп спецназа. После приземления в назначенных точках, группы выполняют задания по диверсионным действиям в тылу условного противника.

Отличительной особенностью выполнения прыжковой подготовки в этом году стала отработка принудительного раскрытия парашюта со сверхмалых высот и отцепка купола от парашютной системы в первую секунду после приземления для максимально быстрого перехода к ведению боевых действий на земле.

Всего в новом периоде обучения подразделения специального назначения ЗВО должны выполнить свыше 5 тыс. прыжков с выполнением специальных задач на земле.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Воздушно-десантные войска
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