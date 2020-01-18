18.01.2020 (13:55)

Военнослужащие танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО прошли психологическую полосу в Нижегородской области

В Нижегородской области на территории отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО с военнослужащими прошла тренировка по преодолению психологической полосы.

Главной задачей тренировки стало повышение стрессоустойчивости личного состава бригады в условиях боя. Для имитации боевых условий были применены дымовые заграждения, стрельба холостыми боеприпасами, огонь и дым покрышек.

В рамках тренировки военнослужащие преодолели в одиночном порядке и в составе групп сложные препятствия, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены и завалы. На каждом препятствии военнослужащих ждало неожиданное психологическое давление, помещающее бойца в сложную моральную обстановку.

Результатом проведения тренировки прохождения психологической полосы стало повышение стрессоустойчивости одиночных военнослужащих и повышение слаженности воинских коллективов при управлении в условиях боевой обстановки.

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