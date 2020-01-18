18.01.2020 (11:53)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) торжественная церемония приведения военнослужащих по контракту к Военной присяге.

В мероприятии приняли участие командование ОГРВ ПРРМ и ветераны Вооруженных Сил. Открывая церемонию, начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков выступил перед молодым пополнением с приветственным словом.

На верность Отечеству присягнули более 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ поступивших на военную службу по контракту. На торжественной церемонии присутствовали более 100 гостей.

Мероприятие завершилось традиционным торжественным маршем.

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