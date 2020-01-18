18.01.2020 (10:51)

Молодые лётчики армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО осваивают новую технику

На аэродромах армейской авиации Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Смоленской областей Ленинградского объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приступили к занятиям с молодыми офицерами – выпускниками 2019 года.

Штурманы и летчики начали отработку программы курса летной подготовки по освоению многофункциональных вертолётов Ми-8, транспортно-боевых Ми-35, ударных Ми-28 «Ночной охотник».

Занятия состоят из двух частей: теоретической – в учебных классах, и классах предполетной подготовки, а также практической – на комплексных авиационных тренажёрах и непосредственно на авиатехнике.

Большое внимание в подготовке уделяется особенностям выполнения базовых элементов, таких как взлет, рулежка по взлетно-посадочной полосе, зависание над взлетной посадкой, и самый сложный элемент – посадка. Тренировки проходят, как правило, в простых метеоусловиях. Освоение навыков пилотирования в сложных условиях погоды – следующий этап в подготовке молодых специалистов.

Каждый летчик закреплен за опытным инструктором – лётчиком 1 класса. Все ошибки и недочеты в действиях обучаемых фиксируются и тщательно разбираются на предварительном разборе полетов. В подготовке помогают и полученные в военном учебном заведении знания, и навыки, накопленные в процессе службы.

Армейская авиация предназначена для непосредственной поддержки и обеспечения боевых действий сухопутных войск с воздуха.

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