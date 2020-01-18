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18.01.2020 (11:38)

В соединении дальней авиации с военнослужащими проведены занятия по теме «Крещения Господня»

В преддверии большого христианского праздника в Саратовской области на базе соединения дальней авиации протоирей храма во имя Пророка Божия Илии Виктор Лузган провел занятие с военнослужащими срочной службы.

Темой занятия стала «Крещение Господне».

Личному составу рассказали об истории праздника, месте крещения, традициях.

По завершении занятия священник ответил на вопросы военнослужащих и пригласил на Божественную литургию.

В соединении дальней авиации в Саратовской области регулярно проводятся молебны, а также определено время для молитв и общения с военнослужащими.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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