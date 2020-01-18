18.01.2020 (11:38)
В соединении дальней авиации с военнослужащими проведены занятия по теме «Крещения Господня»
В преддверии большого христианского праздника в Саратовской области на базе соединения дальней авиации протоирей храма во имя Пророка Божия Илии Виктор Лузган провел занятие с военнослужащими срочной службы.
Темой занятия стала «Крещение Господне».
Личному составу рассказали об истории праздника, месте крещения, традициях.
По завершении занятия священник ответил на вопросы военнослужащих и пригласил на Божественную литургию.
В соединении дальней авиации в Саратовской области регулярно проводятся молебны, а также определено время для молитв и общения с военнослужащими.
Новости по теме:
Авиационные наводчики российской военной базы в Армении в единый день огня навели авиацию для уничтожения условного противника
На аэродроме под Астраханью прошла торжественная церемония встречи Главной иконы Воздушно-космических сил
Метки: