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18.01.2020 (13:34)

В Тульском воздушно-десантном соединении завершился учебно-методический сбор с офицерами и прапорщиками по парашютной подготовке

В гвардейском Тульском воздушно-десантном соединении завершился учебно-методический сбор с офицерами и прапорщиками воинских частей и подразделений по парашютной подготовке, в рамках которого с участниками были проведены инструкторско-методические занятия занятия по укладке людских десантных парашютов, порядку проведения занятий по наземной отработке элементов прыжка с парашютом на снарядах воздушно-десантного комплекса, подготовки личного состава к совершению прыжков с парашютом.

Для участия в сборе было привлечено более 200 офицеров и прапорщиков соединения, прибывших из Тулы, Рязани и Наро-Фоминска.

На предстоящей неделе все участники мероприятия сдадут зачеты и совершат практические прыжки с парашютом из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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