Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.01.2020 (13:30)

Учебно-боевые стрельбы танковых подразделений Новороссийского соединения ВДВ прошли на полигоне «Раевский»

На минувшей неделе, в рамках плановых занятий по боевой подготовке, военнослужащие отдельного танкового батальона гвардейского десантно-штурмового горного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к выполнению отработки учебно-боевых стрельб из танков Т-72Б3 на полигоне «Раевский».

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения танков: 125-мм гладкоствольной пушки, зенитных и танковых пулеметов.

Занятия проводились на новейшей директрисе боевых машин полигона «Раевский», глубина пространства которого составляет 10 километров.

Кроме того, директриса оборудована тремя направлениями для стрельбы, глубина оборудованного мишенного поля составляет 1500 метров, что позволяет выполнять упражнения начальных и контрольных стрельб из вооружения танков, боевых машин десанта БМД-2 и БМД-4.

Личный состав танковых подразделений выполнил учебно-боевые стрельбы на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Седьмой батальонный комплект новейшей боевой техники поступил на вооружение гвардейского соединения ВДВ в Пскове
С военнослужащими Улан-Удэнского соединения ВДВ проведены занятия по тактической подготовке и управлению подразделениями в бою
Рязанские десантники отработали практические действия по снятию техники с хранения и приведению ее в готовность к применению
В десантно-штурмовом соединении из Бурятии завершилось тактико-специальное учение с артиллерийскими подразделениями

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false