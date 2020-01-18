18.01.2020 (13:30)

Учебно-боевые стрельбы танковых подразделений Новороссийского соединения ВДВ прошли на полигоне «Раевский»

На минувшей неделе, в рамках плановых занятий по боевой подготовке, военнослужащие отдельного танкового батальона гвардейского десантно-штурмового горного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к выполнению отработки учебно-боевых стрельб из танков Т-72Б3 на полигоне «Раевский».

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения танков: 125-мм гладкоствольной пушки, зенитных и танковых пулеметов.

Занятия проводились на новейшей директрисе боевых машин полигона «Раевский», глубина пространства которого составляет 10 километров.

Кроме того, директриса оборудована тремя направлениями для стрельбы, глубина оборудованного мишенного поля составляет 1500 метров, что позволяет выполнять упражнения начальных и контрольных стрельб из вооружения танков, боевых машин десанта БМД-2 и БМД-4.

Личный состав танковых подразделений выполнил учебно-боевые стрельбы на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

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