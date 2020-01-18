18.01.2020 (10:43)

Дислоцированные в Таджикистане российские военные подарили 1000 книг библиотеке в Душанбе

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане пополнили фонд Центральной городской библиотеки имени Абулкасыма Лахути в Душанбе, передав ей более 1000 книг.

Книжный фонд библиотеки пополнили произведения известных мировых классиков, специальные и научные издания. Поблагодарив за предоставленную литературу, директор библиотеки Абдукодир Абдукаххор выразил надежду на то, что в число ее читателей войдут и военнослужащие российской военной базы.

После церемонии вручения книг руководитель библиотеки провел экскурсию для военнослужащих. Они смогли ознакомиться с залами библиотеки, которая является единственной в Душанбе, где выдают книги на дом.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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