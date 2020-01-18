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18.01.2020 (10:39)

Чемпионат ЦВО по лыжным гонкам стартовал в Новосибирске

Чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по лыжным гонкам стартовал в Новосибирске на базе биатлонного комплекса.

В соревнованиях принимают участие 50 лыжников 13 команд от объединений, соединений и воинских частей ЦВО.

В первый день соревнований военнослужащие приняли участие в спринте на 1.5 километра. Несмотря на сильный ветер и метель, лыжники показали хорошие результаты. По итогам забега места распределились таким образом: среди мужчин 1 место занял сержант Александр Филиппов, с временным показателем 3 минуты 13 секунд, среди женщин, в упорной борьбе победила рядовой Анастасия Рябова с результатом 3 минуты 38 секунд.

Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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