18.01.2020 (10:34)

На Черноморском флоте проводится сбор с командирам рот береговых соединений и частей

На Черноморском флоте (ЧФ) проходит учебно-методический сбор с командирами рот береговых соединений и частей.

В ходе сбора командиры сдают зачёты по организации планирования и проведения мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений, отрабатывают практические навыки самостоятельного выполнения учебно-боевых задач при проведении различных учений, а также при выполнении показных, инструкторско-методических и контрольных занятий.

Сбор проводятся в два этапа. На первом этапе командиры сдадут экзаменационную сессию, в ходе которой комиссией штаба флота будут проверены теоретические знания офицеров. На втором этапе командиры подразделений проведут практические занятия, в том числе по огневой, тактической и специальной подготовке, а также сдадут нормативы по стрельбе и физической подготовленности.

Сбор проходят на полигонах боевой подготовки армейского корпуса ЧФ.

В мероприятии принимают участие порядка 150 офицеров, ротного звена, занимающих командные должности в воинских частях Черноморского флота, дислоцированных на территории Севастополя, Республики Крым и Краснодарского края.

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