18.01.2020 (10:32)

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» завершил сдачу курсовой задачи К-2

Экипаж малого ракетного корабля (мрк) Черноморского флота (ЧФ) «Орехово-Зуево» завершил сдачу элементов второй специальной курсовой задачи - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

В рамках отработки задачи моряки провели зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработали взаимодействие при выполнении задач с экипажами самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ и центром управления штаба флота.

Личный состав мрк «Орехово-Зуево» подтвердил высокий уровень морской выучки в ходе корабельных учений по противовоздушной обороне, борьбе за живучесть и всесторонней обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа мрк «Орехово-Зуево» станет выполнение свойственных задач в составе корабельной тактической группы.

Ранее экипаж корабля принял участие в совместном учении Черноморского и Северного флотов, в рамках которого успешно выполнил стрельбу ракетным комплексом «Калибр-НК».

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