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18.01.2020 (10:28)

Более 500 новобранцев ВВО приняло Военную присягу в Хабаровском крае

В объединении ВВС и ПВО и железнодорожном соединении Восточного военного округа, дислоцированные Хабаровском крае, состоялась торжественная церемония принятия молодыми военнослужащими Военной присяги. К военной присяге были приведено более 500 новобранцев.

На торжественным мероприятиях присутствовали командиры войсковых частей, родные и близкие военнослужащих, представители комитета солдатских матерей и религиозных конфессий, а так же ветераны военной службы.

В адрес молодых военнослужащих прозвучали самые теплые пожелания и наставления на достойное выполнение воинского долга, в том числе и от военнослужащих старшего поколения.

После проведения церемонии приведения к военной присяге, командиры войсковых частей встретились с родителями и родственниками молодых военнослужащих, ознакомили их с бытом, а также ответили на интересующие их вопросы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Присяга , Восточный военный округ
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