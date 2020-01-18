18.01.2020 (10:10)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Пирей

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи похода в Средиземном море, завершил деловой заход в греческий порт Пирей. 17 января он вышел из порта и направился на встречу с судами обеспечения Северного флота. В дальнейшем к отряду присоединится ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Российские моряки прибыли в Грецию 15 января. Основная цель их визита – демонстрация Андреевского флага, культурный обмен и отдых экипажа. Для североморцев были организованы традиционные экскурсии по достопримечательностям античной Греции.

На борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» побывали представители посольства Российской Федерации в Греции. Отдельная экскурсия по кораблю была организована для учеников русскоязычной школы при российском посольстве.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из главной базы Северного флота – Североморска 3 декабря 2019 года, совершил переход в сложных гидрометеорологических условиях через Норвежское, Северное и Средиземное моря в Чёрное.

В первой декаде января сего года экипаж БПК совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», кораблями и судами обеспечения Черноморского флота принял участие в крупном межфлотском учении.

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