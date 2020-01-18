18.01.2020 (07:00)

Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе проведут праздничные мероприятия по случаю Крещения Господня

Священнослужители в рамках празднования Крещения Господня проведут в воинских частях и соединениях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, Божественные литургии, обряды освящения воды, а также окропления святой водой личного состава, жилых помещений, вооружения и военной техники.

Для исполнения религиозных обрядов привлечены штатные помощники командиров по работе с верующими военнослужащими, а также священнослужители, закрепленные за воинскими частями и соединениями 58-й общевойсковой армии ЮВО.

В настоящее время в соединениях и воинских частях 58-й армии ЮВО проводят духовно-просветительскую работу около 10 представителей различных религиозных конфессий.

Всего в торжественных мероприятиях примет участие около 8 тыс. военнослужащих. Военнослужащие и члены их семей по желанию смогут принять таинство крещения.

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