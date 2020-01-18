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18.01.2020 (09:12)

Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях

Около 3 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в более 30 масштабных спортивных мероприятиях в 2019 году.

В программу мероприятий входили различные атлетические и силовые упражнения, а также военно-прикладные и профессионально-значимые виды спорта, в том числе мини-футбол, гиревой спорт, стрельба из штатного оружия и настольный теннис.

Чемпионаты и соревнования среди различных категорий личного состава от солдата до офицера проводились на плацу, стадионе, спортплощадках и в спортзале военного соединения.

Организацией всех соревнований руководил помощник командира базы по физической подготовке капитан Михаил Смолин. В состав судейских коллегий входили инструкторы по физической подготовке.

Победителям спортивных мероприятий в торжественной обстановке были вручены в общем около 150 кубков, памятных призов, а также медалей и грамот.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Абхазия , Южный военный округ
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