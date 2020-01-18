18.01.2020 (08:07)

Более 100 военнослужащих спецназа ЮВО на Кубани приняли присягу

В соединении специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведению военнослужащих молодого пополнения к Военной присяге.

Более 100 спецназовцев из семи субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов присягнули на верность Отечеству.

На церемонии с напутственным словом к призывникам выступили представители командования части и районной администрации, общественных организаций и духовенства. Молодых солдат традиционно поздравили их родители и друзья, которые имели возможность ознакомиться с условиями военной службы и бытом военнослужащих.

В соединении специального назначения ЮВО военнослужащие проживают в комнатах-кубриках по 4-6 человек, где имеются умывальники с холодной и горячей водой, оборудованы душевые кабины и спортивные комнаты с тренажерами.

Приглашенным гостям была предоставлена возможность осмотреть современные образцы специальной военной техники, в частности, бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-У» и «Тайфуненок».

В соединение спецназа Южного военного округа отбираются наиболее подготовленные граждане, прошедшие углубленный медицинский осмотр. Более 30% молодых солдат выразили желание в дальнейшем продолжить военную службу по контракту. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем на 10%.

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