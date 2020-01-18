18.01.2020 (05:37)

Мотострелки в Сибири учатся действовать в бою на лыжах

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального венного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, отработали учебно-боевые задачи с использованием лыж.

Личному составу мотострелкового подразделения предстояло совершить марш-бросок на 10 км по пересеченной местности в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения. Во время совершения марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника, вышли в район боевого применения, где выполнили учебно-боевые стрельбы из автомата АК-74М, пулемета «Печенег», гранатомета РПГ-7В.

Кроме этого, мотострелки отработали приемы и способы передвижения на лыжах с использованием военной техники. К боевой машине пехоты (БМП) привязали тросы, держась за которые военнослужащие отработали методику ускоренного передвижения по глубоком снегу. «За одной БМП обычно едут четыре человека, держась за трос по двое. Тактика передвижения на лыжах с использованием военной техники помогает в бою. Это позволяет после наступательного рывка или контратаки не терять время на спешивание, а сразу быть готовым к бою, быстро заняв при этом позицию и без промедлений выполнить боевую задачу», - отметил командир мотострелкового подразделения 41 ОА ЦВО майор Александр Жданов.

В мероприятиях было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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