18.01.2020 (06:32)
На полигонах ВВО минометчики проведут скоростные стрельбы из минометов
На полигонах Восточного военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, более тысячи военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии округа проведут боевые стрельбы из 120-мм минометов «Сани».
Минометные расчеты на время поразят мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе стрельба будет вестись и в ночное время.
В ходе проведения мероприятий боевой подготовки военнослужащие преодолеют на время полосу препятствий, в частности с использованием военной техники, отработают нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.
Данные мероприятия состоятся в рамках стартовавшего в соединениях округа первого отборочного этапа конкурса «Мастер артиллерийского огня», входящего в программу «АрМИ-2020».