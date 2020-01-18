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18.01.2020 (06:32)

На полигонах ВВО минометчики проведут скоростные стрельбы из минометов

На полигонах Восточного военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, более тысячи военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии округа проведут боевые стрельбы из 120-мм минометов «Сани».

Минометные расчеты на время поразят мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе стрельба будет вестись и в ночное время.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки военнослужащие преодолеют на время полосу препятствий, в частности с использованием военной техники, отработают нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Данные мероприятия состоятся в рамках стартовавшего в соединениях округа первого отборочного этапа конкурса «Мастер артиллерийского огня», входящего в программу «АрМИ-2020».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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