18.01.2020 (05:30)

Кинологи ВВО начали подготовку к Всеармейскому кинологического конкурсу «Верный друг – 2020»

В Восточном военном округе в рамках «Армейских международных игр – 2020», военные кинологи начали подготовку к проведению окружного этапа Всеармейского кинологического конкурса «Верный друг».

Конкурс будет проводиться с 20 по 24 апреля 2020 года на базе танкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированного в городе Улан-Удэ.

Конкурс состоит из четырёх этапов.

«Дог биатлон» (индивидуальная гонка), где военнослужащим с четвероногими помощниками предстоит пройти трехкилометровую трассу, поражая на огневых рубежах мишени из мелкокалиберной винтовки.

На втором этапе при преодолении 300-метровой полосы препятствий собакам предстоит преодолеть лестницу, барьер, забор, и окоп. Впервые в конкурс были введены такие упражнения, как переползание под стоящим БТРом и преодоление брода. Брод собака должна преодолеть самостоятельно вплавь, при этом участнику запрещено помогать своему четвероногому другу.

Третий этап конкурса состоит из двух упражнений: «Защитная служба» и «Меткий стрелок».

Заключительным этапом будет эстафета.

На конкурс в качестве зрителей уже приглашены юнармейцы, учащиеся кадетских корпусов, детских домов и среднеобразовательных школ.

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