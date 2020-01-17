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17.01.2020 (18:00)

Более 300 курсантов филиала Военной академии РВСН проходят стажировку в Пермском СВУ и учебных центрах

Более 300 курсантов филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого приступили
к выполнению должностных и специальных обязанностей в ходе войсковой стажировки в Пермском СВУ,  учебных центрах РВСН и других силовых структурах.

С 20 января 2020 года около 500 курсантов филиала будут направлены на стажировку в ракетные соединения РВСН.

Войсковая стажировка курсантов проводится в целях закрепления
и совершенствования командных и методических навыков при выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров и прапорщиков.

На начальном этапе, при подготовке к войсковой стажировке, командованием и профессорско-преподавательским составом филиала академии проведены все виды инструктажей, организованы изучение курсантами должностных и специальных обязанностей, а также сдача зачетов на допуск к самостоятельной работе в качестве стажера.

В ходе основного этапа курсанты освоят вопросы боевого дежурства, безопасной эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки и военно-политической работы с учетом мест и условий проведения войсковой стажировки. При этом курсанты проходящие стажировку в ракетных соединениях освоят навыки несения боевого дежурства на ракетных комплексах мобильного базирования «Тополь-М»
и «Ярс».

Завершится стажировка сдачей курсантами зачетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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