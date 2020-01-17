17.01.2020 (21:30)

Кисеты с землей из шести стран Европы переданы России в ходе акции «Горсть памяти»

17 января в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации прошла торжественная передача России на хранение кисетов с землей с мест захоронений советских воинов в Австрии, Италии, Молдовы, Хорватии, Нидерландов, Румынии. Всего на территории этих стран расположено более 535 захоронений советских воинов, в которых похоронено свыше 172 000 советских воинов.

В церемонии приняли участие заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов, ветераны Великой Отечественной войны, инспекторы Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ, юнармейцы, московские суворовцы, курсанты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

В дальнейшем кисеты с землей поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – в филиале Центрального музея ВС РФ «Дорога памяти». Доставка и размещение гильз с землей и водой будет завершена к 75-летию Великой Победы.

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня 2019 года. Минобороны России уже получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции, Финляндии, Японии и других стран.

Всего планируется привезти землю из более чем 40 стран - самых далеких уголков мира. В настоящее время, более чем в 30 странах уже прошли торжественные церемонии по изъятию земли. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России.

Справочно:

В филиале Центрального музея Вооруженных Сил «Дорога памяти» будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе её экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. Грандиозный проект «Дорога памяти» объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Для того чтобы в специальном проекте мог принять участие каждый желающий, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти» www.doroga.mil.ru , куда каждый желающий может загрузить фотографии и данные о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

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