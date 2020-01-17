17.01.2020 (21:00)

«Дорога памяти» станет пунктом постоянной дислокации Бессмертного полка

Пункт сбора фотографий участников Великой Отечественной войны, которые будут храниться в комплексе «Дорога памяти», открылся в пятницу в Центральном музее Вооружённых сил (ВС) РФ, сообщил замминистра обороны России Андрей Картаполов.

«Убежден, что каждый гражданин нашей страны, граждане других государств должны сделать так, чтобы память об их предках, которые ценой своей жизни и здоровья принесли нам Победу, обязательно нашла свое место в «Дороге памяти». Это пункт постоянной дислокации Бессмертного полка», - сказал Картаполов, который является начальником Главного военно-политического управления ВС РФ.

В пятницу он принял участие в церемонии торжественной передаче России на хранение кисетов с землей с мест захоронений советских воинов в Австрии, Италии, Молдавии Хорватии, Нидерландов и Румынии.

Картаполов поблагодарил всех, кто причастен к этому событию.

«Сотрудников российских посольств, наших друзей и партнёров из разных стран, которые не только ухаживают и заботятся о захоронениях наших воинов, но и приняли непосредственное участие в акции по сбору земли, которая займет свое место в мемориальном комплексе «Дорога памяти», - сказал Каратполов.

«Наша самая главная, самая важная задача, - отметил он, - всегда помнить события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Потому что именно они стали величайшим примером беззаветной отваги, мужества, героизма всех воинов и жителей нашей страны. Их подвиг является тем ратным ориентиром, на который равняется нынешнее поколение защитников Отечества».

Комплекс «Дорога памяти» - филиал Центрального музея ВС РФ, который разместится на территории Главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке.

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