17.01.2020 (20:00)

В Центральном музее ВС РФ начал работать пункт по приёму фотографий для проекта «Дорога памяти»

С января 2020 года в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации начал работать пункт по приёму фотографий участников Великой Отечественной войны для размещения в мемориале «Дорога Памяти».

Уникальный проект, разработанный Министерством обороны Российской Федерации к 75-летию Победы – «Дорога памяти», продолжает работу по приёму фотографий участников Великой Отечественной войны.

Каждый, кто хочет сохранить информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, в общенациональном мемориале, может загрузить его оцифрованную портретную фотографию военных лет через сайт http://doroga.mil.ru/ . К маю 2020-го года весь массив фотографий будет преобразован во впечатляющий мультимедийный объект, символизирующий вклад каждого участника войны в дело общей Победы.

Мемориал «Дорога памяти» будет открыт в мае 2020 года на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Планируется, что он станет филиалом Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации.

Если у человека есть желание передать информацию и фотографию для размещения в проекте, но по каким-то причинам нет технической возможности, то теперь ему помогут в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации.

При входе в музей организован пункт приёма фотографий для проекта «Дорога памяти». Он расположен в экскурсионном бюро музея и оборудован всеми необходимыми техническими средствами.

В проект принимаются портретные фотографии участников Великой Отечественной войны военных лет. При передаче фото надо обязательно указать имя и фамилию героя, желательно – отчество, дату рождения, место и дату призыва на военную службу, место службы, воинское звание и другие данные, которые могут помочь в идентификации военнослужащего по архивным данным.

Также необходимо заранее подготовить небольшой текст с краткой биографией и историей боевого пути участника войны. По желанию можно предоставить письма и фотографии военных лет, копии наградных листов и другие документы, связанные с его службой в РККА с 1941 по 1945 годы.

Пункт приёма фотографий для проекта «Дорога памяти» работает по графику экскурсионного бюро музея, то есть со среды по воскресенье с 10.00 до 17.00. Вход свободный. Адрес музея: Москва, ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1.

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