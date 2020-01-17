17.01.2020 (18:45)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению автомобильной техники
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по вождению автомобильной техники.
К плановым занятиям были привлечены более 50 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в условиях гололеда, заснеженности дорог и плохой видимости, после чего сдали зачеты на знание материальной части эксплуатируемой техники и особенности управления ей в зимнее время.
В ходе практической тренировки по контраварийному вождению военнослужащие отработали действия по безопасному ускорению и торможению в сложных погодных условиях и технику маневрирования в условиях гололеда при преодолении участков дорог с крутыми подъемами и спусками и глубокой колеей, а также косогоров.
Занятия по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.