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17.01.2020 (18:45)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению автомобильной техники

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по вождению автомобильной техники.

К плановым занятиям были привлечены более 50 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в условиях гололеда, заснеженности дорог и плохой видимости, после чего сдали зачеты на знание материальной части эксплуатируемой техники и особенности управления ей в зимнее время.

В ходе практической тренировки по контраварийному вождению военнослужащие отработали действия по безопасному ускорению и торможению в сложных погодных условиях и технику маневрирования в условиях гололеда при преодолении участков дорог с крутыми подъемами и спусками и глубокой колеей, а также косогоров.

Занятия по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка , Приднестровье , Автомобили
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